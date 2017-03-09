Тренер Курбанова: Магомед в бою с Мозли легко выдержит десять раундов. Он готов и на 12, и на 15, и даже на 25

Николай Попов, тренер Магомеда Курбанова, поделился ожиданиями от боя с Шейном Мозли.

- Магомед легко выдержит десять раундов. Он готов и на двенадцать, и на пятнадцать, и даже на двадцать пять. Он молод, поэтому для него нет ничего невозможного, - приводит слова Попова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, бой Мозли - Курбанов пройдет 5 мая в Екатеринбурге. 45-летний американец завершил карьеру в 2013 году после поражения от австралийца Энтони Мандайна, но через два года ее возобновил. В послужном списке Мозли 49 побед, 40 из которых - нокаутом, десять поражений и одна ничья.

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