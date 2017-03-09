Юлиан Вайгль: Мы довольны результатом, он мог быть таким же и в первом матче
Полузащитник «Боруссии»
(Дортмунд) Юлиан Вайгль прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги
чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
«Мы довольны результатом, – приводит слова Вайгля официальный сайт «Боруссии». – Он мог быть таким же и в первом матче. После игры в Лиссабоне понимали, что будет нелегко.
Мы здорово провели последние матчи в бундеслиге и запаслись уверенностью. Знали, что шансы будут и, к счастью, использовали их. Мы очень рады, что оформили выход в следующий раунд в домашнем матче».
Напомним, хет-трик в ворота «Бенфики» сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол забил американец Кристиан Пулишич.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)
Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци
Предупреждения:
Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция