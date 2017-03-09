Юлиан Вайгль: Мы довольны результатом, он мог быть таким же и в первом матче

Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Юлиан Вайгль прокомментировал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (4:0) на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

«Мы довольны результатом, – приводит слова Вайгля официальный сайт «Боруссии». – Он мог быть таким же и в первом матче. После игры в Лиссабоне понимали, что будет нелегко.

Мы здорово провели последние матчи в бундеслиге и запаслись уверенностью. Знали, что шансы будут и, к счастью, использовали их. Мы очень рады, что оформили выход в следующий раунд в домашнем матче».

Напомним, хет-трик в ворота «Бенфики» сделал форвард Пьер-Эмерик Обамеянг, еще один гол забил американец Кристиан Пулишич.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча