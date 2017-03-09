Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублей

На сайтах интернет-акуционов появились предложения о продаже билетов на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».



Билеты, официальные продажи которых в кассах ростовского стадиона продолжались всего несколько часов, стали продаваться на сервисах интернет-аукционов сразу же после закрытия касс. Цены в интернете в первый же день превысили отметку в сто тысяч рублей за билет, а в следующие сутки достигли уровня в 1 000 00 рублей.



Сегодня в 14:14 на сервисе Авито появилось очередное предложение - два билета на трибуну «Запад» в Ложу А по цене 1 500 000 рублей каждый. В примечании указано: «Ложа А, цена за один билет, торг, обмен на авто».

Номинальная стоимость каждого из предложенных к продаже билетов составляет 20 000 рублей.

В ФК «Ростов» корреспонденту «Советский спорт» подтвердили, что клуб не несет ответственности за приобретенные с рук билеты. Попытки клуба договориться с сервисами о блокировке подобных предложений пока не принесли результата.

Напомним, что ранее администрация футбольного клуба «Краснодар» объявила, что билеты и абонементы, которые будут появляться в продаже на сервисах такого рода, будут аннулированы.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» начнется сегодня в 21:00. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию матча.







