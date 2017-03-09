Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 0Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублей

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На сайтах интернет-акуционов появились предложения о продаже билетов на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед». 

Билеты, официальные продажи которых в кассах ростовского стадиона продолжались всего несколько часов, стали продаваться на сервисах интернет-аукционов сразу же после закрытия касс. Цены в интернете в первый же день превысили отметку в сто тысяч рублей за билет, а в следующие сутки достигли уровня в 1 000 00 рублей.

Сегодня в 14:14 на сервисе Авито появилось очередное предложение - два билета на трибуну «Запад»  в Ложу А по цене 1 500 000 рублей каждый. В примечании указано: «Ложа А, цена за один билет, торг, обмен на авто».

Номинальная стоимость каждого из предложенных к продаже билетов составляет 20 000 рублей.

В ФК «Ростов» корреспонденту «Советский спорт» подтвердили, что клуб не несет ответственности за приобретенные с рук билеты. Попытки клуба договориться с сервисами о блокировке подобных предложений пока не принесли результата.

Напомним, что ранее администрация футбольного клуба «Краснодар» объявила, что билеты и абонементы, которые будут появляться в продаже на сервисах такого рода, будут аннулированы.

Матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» начнется сегодня в 21:00. «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию матча. 



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Все лучшее - детям. Как в Виго готовятся к матчу с «Краснодаром»Все лучшее - детям. Как в Виго готовятся к матчу с «Краснодаром»Сцецкор «Советского спорта» - о том, как крупнейший город Галисии принял «Краснодар», и чего ждать сегодня на стадионе «Балаидос».Александр Мостовой: Ставлю на минимальную победу «Сельты» в матче с «Краснодаром»Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичанеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» 1/8 финала Лиги Европы.«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» – о сегодняшних матчах российских клубов в Лиге Европы.Сергей Рыжиков: Шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» 50 на 50Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.Валерий Карпин: Генич комментатор. Я экспертВалерий Карпин: Генич комментатор. Я экспертГлавный редактор футбольных трансляций «Матч-ТВ», которому сегодня предстоит дебют в Виго, ответил на вопросы спецкора «Советского спорта».Валерий Карпин: Игровой стиль «Сельты» очень агрессивный – команда всегда хочет атаковатьЭкс-полузащитник «Сельты» Валерий Карпин поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».Английский фанат: Не боимся русских болельщиков, иначе не приехали бы сюда за три тысячи километровОдин из английских болельщиков поделился впечатлениями от приезда в Россию на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)Недовольный Моуринью, распродажа в «Спартаке» и старт ФНЛ. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Андрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеАндрей Червиченко: В «Манчестер Юнайтед» полгода искали Ростов на картеБывший президент «Спартака» поделился ожиданиями от выступления российских клубов в 1/8 финала Лиги Европы.В чем шанс «Ростова»?В чем шанс «Ростова»?В преддверии матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» «ССФ» называет три уязвимых места в игре команды Жозе Моуриньо.«Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 21:00Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» на сайте «Советского спорта».«Сельта» – «Краснодар». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар» на сайте «Советского спорта».«Ростов» сыграет с «МЮ», АПОЭЛ – «Андерлехт» и другие матчи 1/8 финала Лиги ЕвропыВсе матчи 1/8 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»Букмекерские конторы считают «Сельту» явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги Европы с Краснодаром.Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»Букмекерские конторы не верят в успех «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».«Лион» – «Рома». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» - «Рома» на сайте «Советского спорта».«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в годШведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.Брюно Женезьо: «Лион» надеется повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом годуГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» заявил, что его команда рассчитывает на победу в турнире.
Главные новости
Велошоссе
ВИДЕО ДНЯ: Велосипед развалился под гонщиком непосредственно на трассе
Футбол
Мельгарехо вернулся в общую группу
Футбол
Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублей
Футбол
Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое - сыграет ли Ари
Хоккей
НХЛ ориентируется на календарь следующего сезона без паузы на Олимпиаду
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Как «Барселона» отпраздновала шикарную победу над «ПСЖ»
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости