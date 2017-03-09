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Мартен Сен-Пьер: Мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя их переоценивать

Источник:  Sports.kzКомментарии

Центрфорвард»Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился ожиданиями о предстоящем противостоянии с «Магниткой» во втором раунде плей-офф.

- Будет насыщенная серия. «Металлург» защищает звание чемпиона, которое они захотят подтвердить. Сейчас самое захватывающее время в сезоне, мы счастливы выйти во второй раунд, победив «Трактор». Но предстоит большая работа, с нетерпением ждем игр - здесь и в Магнитогорске. В любом случае, будет интересно.

Наши шансы? Никогда не знаешь. Во всех лигах, будь то Америка, Европа или Россия, хоккей в плей-офф - это совершенно другой хоккей. Мы знаем, что соперник сильный, и они завершили чемпионат на первом месте. Мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя переоценивать чемпиона прошлого сезона. И будет там 4 игры или 7 - нужно быть готовыми ко всему, - передает слова Сен-Пьер интернет-портал Sports.kz.

Напомним, что «Барыс» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина переиграл «Трактор» (4-2). В полуфинале Восточной конференции казахская команда встретится с «Металлургом». Первые две встречи пройдут в 9 и 11 марта в Магнитогорске. В другой полуфинальной паре на «Востоке» встретятся «Авангард» и «Ак Барс».

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