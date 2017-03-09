Александр Мостовой: Ставлю на минимальную победу «Сельты» в матче с «Краснодаром»

Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».

- Сразу как прошла жеребьевка, я сказал, что шансы 50 на 50, исходя из того, что обе команды похожи по стилю, не закрываются. «Сельта» так не играет, даже если они будут проигрывать, будут бежать вперед, «Краснодар» тоже. Во многом это связано с подбором игроков, который у команд похож.

Другое дело, что не будет играть Смолов, а у «Сельты» есть Яго Аспас. Думаю, будет минимальная победа «Сельты», - отметил собеседник ТАСС.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Краснодар» выбил из борьбы стамбульский «Фенербахче», а «Сельта» в упорной борьбе сломила сопротивление донецкого «Шахтера». Матч «Сельта» - «Краснодар» состоится сегодня в 23:05 мск.