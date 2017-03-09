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Юрий Семин: «Барселона» показала идеальный футбол

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о вчерашнем чуде.

- Как вам матч «Барселоны»?
- Наверное, это идеальный футбол. К такому мы все должны стремиться. Благодаря таким матчам понимаешь, почему футбол – спорт номер один в мире. Видели, какая радость была на трибунах, какое поле хорошее, сколько болельщиков было? Это все играет большую роль. В том числе и для того, чтобы и наши футболисты показывали высокий класс.

- После 1:3 не хотелось выключить телевизор?
- Нет. Такие матчи я смотрю до конца. Что сказать? Чудо. Верил ли? Сложно сказать – просто смотрел футбол.

- За схемой с тремя защитниками будущее?
- На каком-то этапе она помогает, на каком-то – нет. «Реал», например, по другой схеме играет. Все-таки основное – это игроки. От них уже исходят тренеры при выборе схемы.

- ПСЖ не жаль?
- Наверное, игроки сами виноваты в случившемся. Первый тайм они сыграли совсем безвольно. Обладая такими сильными футболистами, просто отдали территорию «Барселоне». Не оказывали никакого сопротивления.

- Скучаете по Лиги чемпионов?
- «Локомотив» в свое время достойно играл с той же «Барселоной». Поэтому, конечно, жалеем, что не играем в этом турнире. Будем стараться вернуть те времена.

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