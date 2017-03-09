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«Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клуба

Источник:  ХК «Каролина Харрикейнз»Комментарии

Форвард Валентин Зыков вызван из фарм-клуба в «Каролину».

21-летний российский нападающий в нынешнем сезоне набрал 30 (15+15) очков в 55 матчах за «Шарлотт Чекерс» в АХЛ.

Зыков был задрафтован «Лос-Анджелесом» под общим 37-м номером в 2013 году. А 28 февраля 2016 года «короли» отдали форварда в «Каролину» в обмен на форварда Криса Верстига.

Зыков впервые вызван в команду НХЛ. Ранее в Северной Америке воспитанник ЦСКА играл только в юниорской лиге QMJHL и АХЛ.

Добавим, что в 2014 году в составе молодежной сборной России Зыков стал бронзовым призером чемпионата мира.

Форвард может дебютировать в НХЛ в ночь на 10 марта в домашнем матче с «Рейнджерс».

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