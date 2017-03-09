Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу и в четверг тренировался на базе в Тарасовке наравне со всеми.

26-летний парагваец восстановился после полученного повреждения в матче с «Краснодаром» (2:2).

Во время тренировки команда выполнила разминку, после чего приступила к техническим и тактическим упражнениям.

Капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжает курс восстановления.

В пятницу красно-белые проведут утреннюю тренировку, которой будет предшествовать теоретическое занятие.

Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» пройдет 12 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – 16:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча