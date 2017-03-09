Мельгарехо вернулся в общую группу
Полузащитник «Спартака»
Лоренсо Мельгарехо вернулся в общую группу и в четверг тренировался на базе в
Тарасовке наравне со всеми.
26-летний парагваец восстановился после полученного повреждения в матче с «Краснодаром» (2:2).
Во время тренировки команда выполнила разминку, после чего приступила к техническим и тактическим упражнениям.
Капитан «Спартака» Денис Глушаков продолжает курс восстановления.
В пятницу красно-белые проведут утреннюю тренировку, которой будет предшествовать теоретическое занятие.
Напомним, матч «Спартак» – «Анжи» пройдет 12 марта на стадионе «Открытие Арена». Начало – 16:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Онлайн-трансляция
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