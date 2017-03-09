Владимир Плющев: Не исключаю, что «Динамо» в следующих играх серии сможет закрепить успех

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о серии ¼ финала Кубка Гагарина между СКА и московским «Динамо».

- «Динамо» очень психологически устойчивая команда, так как в ней играют настоящие единомышленники. Я не раз говорил, что ни у московских армейцев, ни у армейцев с Невы не будет легкой прогулки в матчах с доставшимися им соперниками. Не исключаю, что «Динамо» в следующих играх серии сможет закрепить успех, достигнутый в первой встрече, - приводит слова Плющева ТАСС.

Напомним, что в первом матче серии, который прошел 8 марта в Санкт-Петербурге, «Динамо» в овертайме переиграло СКА со счетом 3:2. Следующий матч состоится 10 марта в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что в другой полуфинальной паре Западной конференции ЦСКА в первом матче серии одолел «Локомотив» со счетом 4:2.

