Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 0Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сычев провел первый матч за пляжный «Локомотив»

Источник:  Beachsoccerrussia.ruКомментарии

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за «Локомотив» по пляжному футболу.

33-летний футболист не выступает в большом футболе с ноября 2015 года, когда у футболиста закончился контракт с «Локомотивом».

9 марта Сычев появился на поле в ходе товарищеского матча «Спартак» - «Локомотив», который проходил в Центре пляжных видов спорта «С.С.С.Р.». Футболист вышел на замену во втором периоде товарищеского матча и не отметился результативными действиями в основное время матча. В серии пенальти победил «Спартак».

Напомним, что Сычев выступал за московский «Локомотив» с 2004 по 2015 годы. В составе железнодорожников футболист выигрывал золотые и бронзовые медали чемпионата России, был обладателем Кубка страны.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрий Семин: Мирачнук – молодец. Он правильно понял наш разговорЮрий Семин: Мирачнук – молодец. Он правильно понял наш разговорГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.Юрий Семин: «Барселона» показала идеальный футболГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о вчерашнем чуде.Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое - сыграет ли АриГлавный тренер «Локомотиве» Юрий Семин перед матчем 19-го тура против «Краснодара».Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковИлья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковПрезидент «Локомотива» дал обстоятельное интервью, будучи гостем редакции «Советского спорта».Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программеСегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контрактБразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.Пейчинович и Кверквелия поздравили болельщиц «Локомотива» с 8 марта (видео)«Локомотив» поздравил болельщиц команды с 8 марта. На официальном сайте клуба опубликовано поздравление от защитников Неманьи Пейчиновича и Соломона Кверквелии.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.«Локомотив» и «Уфа» сыграют в ЧеркизовеПолуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет на стадионе в Черкизове. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.Валерий Карпин: Пусть теперь Ари называет меня КусакойЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин, комментируя игру нападающего «Локомотива» Ари, предложил бразильцу называть его Кусакой.«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Гилерме провел двухсотый матч за «Локомотив»Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме в мате с «Крыльями Советов» (3:0) провел свой двухсотый матч в составе московского клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгралисьНападающий «Локомотива» Ари прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.Владимир Эштреков: Приобретение Ари «Локомотивом» оправдывает себяБывший главный тренер московского «Локомотива» Владимир Эштреков отметил качественную игру форварда Ари в 18-м туре чемпионата России.Юрий Семин: Футбол при пустых трибунах никому не нуженГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Прекрасная ария. «Локомотив» разгромил «Крылья Советов»Московский «Локомотив» в матче 18-го тура РФПЛ добился гостевой победы над самарскими «Крыльями Советов».Дубль Ари помог «Локомотиву» разгромить «Крылья Советов»«Локомотив» взял верх над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.Ари открыл счет голам за «Локомотив»Новичок «Локомотива» Ари отметился дублем в выездном матче 18-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
Главные новости
Велошоссе
ВИДЕО ДНЯ: Велосипед развалился под гонщиком непосредственно на трассе
Футбол
Мельгарехо вернулся в общую группу
Футбол
Стоимость билетов на матч «Ростов» - МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублей
Футбол
Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое - сыграет ли Ари
Хоккей
НХЛ ориентируется на календарь следующего сезона без паузы на Олимпиаду
Футбол
Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и Месси
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Как «Барселона» отпраздновала шикарную победу над «ПСЖ»
Футбол
Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичане
Футбол
Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры
Футбол
Алексей Сорокин: Гимн ЧМ-2018? Я опроверг не сам факт репетиции в Сочи Киркоровым, а факт одобрения записи со стороны оргкомитета и ФИФА
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Сычёв
Дмитрий Сычёввсе новости