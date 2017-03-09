Сычев провел первый матч за пляжный «Локомотив»

Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за «Локомотив» по пляжному футболу.

33-летний футболист не выступает в большом футболе с ноября 2015 года, когда у футболиста закончился контракт с «Локомотивом».

9 марта Сычев появился на поле в ходе товарищеского матча «Спартак» - «Локомотив», который проходил в Центре пляжных видов спорта «С.С.С.Р.». Футболист вышел на замену во втором периоде товарищеского матча и не отметился результативными действиями в основное время матча. В серии пенальти победил «Спартак».

Напомним, что Сычев выступал за московский «Локомотив» с 2004 по 2015 годы. В составе железнодорожников футболист выигрывал золотые и бронзовые медали чемпионата России, был обладателем Кубка страны.