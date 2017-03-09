Руй Витория: «Бенфика» играла симпатично, пока «Боруссия» не забила два гола за три минуты

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:4) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично – до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени.

Все видели, что матч неплохо складывался для нас, и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше все стало гораздо сложнее», – приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Боруссии», а после перерыва хозяева забили два гола за три минуты.

Первая игра завершилась победой «Бенфики» (1:0).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча