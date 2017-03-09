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Руй Витория: «Бенфика» играла симпатично, пока «Боруссия» не забила два гола за три минуты

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Руй Витория оценил игру команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:4) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично – до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени.

Все видели, что матч неплохо складывался для нас, и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше все стало гораздо сложнее», – приводит слова Витории официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Боруссии», а после перерыва хозяева забили два гола за три минуты.

Первая игра завершилась победой «Бенфики» (1:0).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)

Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци

Предупреждения:

Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция

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