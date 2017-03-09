Владимир Плющев: В «Динамо» на Карпове лежат лидерские функции

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о нападающем московского «Динамо» Максиме Карпове, который в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА записал на свой счет хет-трик.

- Видно, что после тяжелой травмы, которая помешала Карпову попасть в молодежную сборную под моим руководством, он чувствует себя уверенно. В «Динамо» на нем лежат лидерские функции, он вызывался в сборную на февральский этап Евротура, и, возможно, даже является кандидатом в национальную команду на предстоящий чемпионат мира, - передает слова Плющева ТАСС.

Напомним, что в первом матче серии, который прошел 8 марта в Санкт-Петербурге, «Динамо» в овертайме переиграло СКА со счетом 3:2. Следующий матч состоится 10 марта в 19:30 по московскому времени.