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ВИДЕО ДНЯ: Велосипед развалился под гонщиком непосредственно на трассе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ходе первого этапа велогонки с раздельным стартом Тиррено - Адриатико под итальянским спортсменом Джанни Москоно развалился велосипед.

Переднее колесо велосипеда гонщика развалилось без видимой причины в самый разгар гонки. Маскон упал, но смог продолжить гонку, сменив велосипед.

По итогам заезда, команда Sky заняла лишь 18 место, уступив победившей BMC Racing 1 минуту 42 секунды.


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