ВИДЕО ДНЯ: Велосипед развалился под гонщиком непосредственно на трассе

В ходе первого этапа велогонки с раздельным стартом Тиррено - Адриатико под итальянским спортсменом Джанни Москоно развалился велосипед.



Переднее колесо велосипеда гонщика развалилось без видимой причины в самый разгар гонки. Маскон упал, но смог продолжить гонку, сменив велосипед.



По итогам заезда, команда Sky заняла лишь 18 место, уступив победившей BMC Racing 1 минуту 42 секунды.



