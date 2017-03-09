ВИДЕО ДНЯ: Велосипед развалился под гонщиком непосредственно на трассе
В ходе
первого этапа
велогонки с
раздельным
стартом Тиррено
- Адриатико под
итальянским
спортсменом
Джанни Москоно
развалился
велосипед.
Переднее
колесо велосипеда
гонщика развалилось
без видимой
причины в самый
разгар гонки.
Маскон упал,
но смог продолжить
гонку, сменив
велосипед.
По итогам заезда, команда Sky заняла лишь 18 место, уступив победившей BMC Racing 1 минуту 42 секунды.
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