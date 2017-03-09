Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадует

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед».

- После вчерашнего матча Лиги чемпионов («Барселона» – «ПСЖ»), понимаешь, что ничего несбыточного не бывает. Надо обладать определенным мастерством и классом. Но надо еще и обладать характером и желанием. У «Ростова» есть и характер, и желание, и определенный уровень. Надеюсь, этого будет достаточно для положительного результата. Но мы понимаем, что эти же необходимые качества есть и у «Манчестера». Совсем непростой матч будет, но надеюсь, что он будет интересным и «Ростов» нас порадует, - приводит слова Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что игра состоится в четверг, 9 марта, в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2». Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.