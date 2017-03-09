Даниил Квят: Год в Формуле-1 идет за несколько лет, посмотрите на мою седину

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят заявил, что по-прежнему нацелен на завоевание чемпионского титула.

«Несомненно, в противном случае меня бы тут не было. Иногда что-то получается сразу, а иногда судьба идет в обход. Нужно иметь веру. И, несмотря ни на что, делать свою работу.

Правду говорят, что год в Формуле-1 идет за несколько лет жизни. Мне должно быть уже в районе сорока. Посмотрите на мою седину.

Да, если быть честным, я был быстр в начале карьеры в Формуле-1. Потому в 2015-м были взлеты и падения, но каждый раз я возвращался и становился сильнее. Затем, конечно, сезон 2016 года: да, то, что меня отправили назад в «Торо Россо» из «Ред Булла», было большим разочарованием.

Но я чувствую, что с тех пор вырос, чтобы достичь нового уровня. Эти американские горки, конечно же, меня изменили. Как? Не могу сказать. Я никогда так не делаю: излишне не углубляюсь», – приводит Motorsport.com слова Квята.

Предстоящий сезон станет для 22-летнего Квята четвертым в Формуле-1. Лучшим результатом для него остается седьмое место в личном зачете по итогам чемпионата 2015 года, когда он выступал за «Ред Булл».

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.