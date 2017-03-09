Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 1Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург1 : 0Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг – о «Ростове» и «Барселоне». 

- Смотрели «Барселону»?
- Конечно. До конца надеялся на чудо. Почему болел за «Барселону». У них топовые игроки, за которыми всегда интересно наблюдать, учиться у них чему-то.

- Неймар – лучший?
- У «Барсы» все лучшие. Выделил бы всю команду.

- В начале зимы у вас была травма. Как сейчас состояние?
- Хорошо. Оправился, прошел все сборы, ни одну тренировку не пропустил. Готов помочь команде. А решать главному тренеру.

- Вы в «квадрате» довольно активно подсказывали партнерам, будто даже главным были в своей четверке.
- Громко сказано. Я не главный, но бывает, что заводишься, хочешь выиграть. Сегодня очень интересный «квадрат» получился. Сначала мы повозили, потом – нас.

- Что скажете о «Краснодаре»?
- За последние пять лет команда идет только вверх. Видно, что у них хорошее руководство. Поэтому команда показывает очень сильную игру. Считаю, их топовым клубом.

- Сегодня «Ростов» играет с «МЮ». Есть шансы?
- О «Ростове» у меня осталось очень хорошее воспоминание. Этот этап пока лучший в моей карьере. Осталось много друзей. Поэтому буду сегодня болеть за «Ростова». Думаю, игра получится интересной. Пусть никто не верит в «Ростов», но они не раз доказывали, что главное – это команда, коллектив. Все должны друг друга поддерживать, тогда сенсация возможна. Надеюсь, «Ростов» сделает тоже самое, что и «Барса». И всех удивит. 

Матч

Ростов - Манчестер Юнайтед

Место и дата

09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Сельтой» 1/8 финала Лиги Европы.Виталий Денисов: Большое количество травмированных у «Краснодара» не упростит задачу «Локомотиву»Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о кадровых проблемах «Краснодара» перед встречей команд в 19-м туре чемпионата России.Хабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов неделиХабиб, не гони так быстро! 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».Букмекеры отдают «Лиону» преимущество в матче с «Ромой»Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Лион» примет «Рому».Владислав Игнатьев: У нас есть, кому заменить и Самедова, и АриПолузащитник «Локомотива» поговорил с журналистами после открытой тренировки.Соломон Кверквелия: Жаль, что нам не поможет АриЗащитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил с журналистами после открытой тренировки.Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадуетВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями о предстоящем матче 1/8 Лиги Европы между «Ростовом» и английским «Манчестер Юнайтед».Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорЮрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.Сычев провел первый матч за пляжный «Локомотив»Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за «Локомотив» по пляжному футболу.Юрий Семин: «Барселона» показала идеальный футболГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о вчерашнем чуде.Все лучшее – детям. Как в Виго готовятся к матчу с «Краснодаром»Все лучшее – детям. Как в Виго готовятся к матчу с «Краснодаром»Сцецкор «Советского спорта» – о том, как крупнейший город Галисии принял «Краснодар», и чего ждать сегодня на стадионе «Балаидос».Александр Мостовой: Ставлю на минимальную победу «Сельты» в матче с «Краснодаром»Экс-хавбек сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар».Стоимость билетов на матч «Ростов» – МЮ в интернете достигла полутора миллионов рублейНа сайтах интернет-аукционов появились предложения о продаже билетов на матч Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое – сыграет ли АриГлавный тренер «Локомотиве» Юрий Семин перед матчем 19-го тура против «Краснодара».Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковИлья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковПрезидент «Локомотива» дал обстоятельное интервью, будучи гостем редакции «Советского спорта».Валерий Рейнгольд: «Ростов» может обыграть «МЮ», но дальше пройдут англичанеБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» 1/8 финала Лиги Европы.«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор Ловчева«Ростов» и победу может зацепить, а «Краснодар» проиграет». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» – о сегодняшних матчах российских клубов в Лиге Европы.Сергей Рыжиков: Шансы «Ростова» в матче с «Манчестер Юнайтед» 50 на 50Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед».Английские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюАнглийские газоны не такие мягкие или чему стоит радоваться МоуриньюВадим Анисимов устраивает экскурс в историю худших английских газонов в истории.
Главные новости
Футбол
Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к Андорре
Футбол
«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций
Биатлон
Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков – второй
Футбол
Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»
Формула-1
Феттель был самым быстрым в утренней сессии, Квят – четвертый
Футбол
Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол
Футбол
Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»
Формула-1
Даниил Квят: Год в Формуле-1 идет за несколько лет, посмотрите на мою седину
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадует
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Борис Ротенберг
Борис Ротенбергвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости