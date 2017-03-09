Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг – о «Ростове» и «Барселоне».

- Смотрели «Барселону»?

- Конечно. До конца надеялся на чудо. Почему болел за «Барселону». У них топовые игроки, за которыми всегда интересно наблюдать, учиться у них чему-то.

- Неймар – лучший?

- У «Барсы» все лучшие. Выделил бы всю команду.

- В начале зимы у вас была травма. Как сейчас состояние?

- Хорошо. Оправился, прошел все сборы, ни одну тренировку не пропустил. Готов помочь команде. А решать главному тренеру.

- Вы в «квадрате» довольно активно подсказывали партнерам, будто даже главным были в своей четверке.

- Громко сказано. Я не главный, но бывает, что заводишься, хочешь выиграть. Сегодня очень интересный «квадрат» получился. Сначала мы повозили, потом – нас.

- Что скажете о «Краснодаре»?

- За последние пять лет команда идет только вверх. Видно, что у них хорошее руководство. Поэтому команда показывает очень сильную игру. Считаю, их топовым клубом.

- Сегодня «Ростов» играет с «МЮ». Есть шансы?

- О «Ростове» у меня осталось очень хорошее воспоминание. Этот этап пока лучший в моей карьере. Осталось много друзей. Поэтому буду сегодня болеть за «Ростова». Думаю, игра получится интересной. Пусть никто не верит в «Ростов», но они не раз доказывали, что главное – это команда, коллектив. Все должны друг друга поддерживать, тогда сенсация возможна. Надеюсь, «Ростов» сделает тоже самое, что и «Барса». И всех удивит.