Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг – о «Ростове» и «Барселоне».
- Смотрели «Барселону»?
- Конечно. До конца надеялся на чудо. Почему болел за «Барселону». У них топовые игроки, за которыми всегда интересно наблюдать, учиться у них чему-то.
- Неймар – лучший?
- У «Барсы» все лучшие. Выделил бы всю команду.
- В начале зимы у вас была травма. Как сейчас состояние?
- Хорошо. Оправился, прошел все сборы, ни одну тренировку не пропустил. Готов помочь команде. А решать главному тренеру.
- Вы в «квадрате» довольно активно подсказывали партнерам,
будто даже главным были в своей четверке.
- Громко сказано. Я не главный, но бывает, что заводишься, хочешь выиграть. Сегодня очень интересный «квадрат» получился. Сначала мы повозили, потом – нас.
- Что скажете о «Краснодаре»?
- За последние пять лет команда идет только вверх. Видно, что у них хорошее руководство. Поэтому команда показывает очень сильную игру. Считаю, их топовым клубом.
- Сегодня «Ростов» играет с «МЮ». Есть шансы?
- О «Ростове» у меня осталось очень хорошее воспоминание. Этот этап пока лучший в моей карьере. Осталось много друзей. Поэтому буду сегодня болеть за «Ростова». Думаю, игра получится интересной. Пусть никто не верит в «Ростов», но они не раз доказывали, что главное – это команда, коллектив. Все должны друг друга поддерживать, тогда сенсация возможна. Надеюсь, «Ростов» сделает тоже самое, что и «Барса». И всех удивит.
Матч
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция