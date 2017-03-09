РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна

Комитет РФС по статусу игроков разрешил «Оренбургу» заявить бывшего полузащитника московского «Динамо» Станислава Драгуна.

«Заявление АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбурга о регистрации футболиста-профессионала Драгуна Станислава Эдуардовича (04.06.1988 г.р.) вне регистрационного периода - удовлетворить. Разрешить АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбурга осуществить регистрацию футболиста-профессионала Драгуна Станислава Эдуардовича (04.06.1988 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», - говорится на официальном сайте РФС.

Напомним, «Динамо» расторгло контракт с Драгуном в феврале. В этом сезоне игрок провел в ФНЛ 12 матчей.