Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард0 : 1Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург1 : 0Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Соломон Кверквелия: Жаль, что нам не поможет Ари

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил с журналистами после открытой тренировки.

- Освоились в новой команде?
- Да. Больше всего общаюсь с теми, с кем играл вместе за «Рубин» - с Касаевым и Портнягиным. А на поле взаимопонимание наладили быстро.

- Как вам схема с тремя центральными защитниками?
- Она для меня не в новинку. Я по этой схеме играл с Курбаном Бердыевым и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

- Дает ли «Локомотиву» преимущество плотный график матчей «Краснодара»?
- И с нами, и с «Сельтой» «Краснодар» будет играть на максимуме. Победит тот, кто будет лучше готов физически. Жаль, что нам не поможет Ари. Это очень сильный игрок, но, я так понимаю, ему нельзя играть против «Краснодара».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Денисов: Большое количество травмированных у «Краснодара» не упростит задачу «Локомотиву»Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о кадровых проблемах «Краснодара» перед встречей команд в 19-м туре чемпионата России.Владислав Игнатьев: У нас есть, кому заменить и Самедова, и АриПолузащитник «Локомотива» поговорил с журналистами после открытой тренировки.Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг – о «Ростове» и «Барселоне».Юрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорЮрий Семин: Миранчук – молодец. Он правильно понял наш разговорГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после открытой тренировки поговорил с журналистами.Сычев провел первый матч за пляжный «Локомотив»Бывший форвард «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев провел свой первый матч за «Локомотив» по пляжному футболу.Юрий Семин: «Барселона» показала идеальный футболГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о вчерашнем чуде.Юрий Семин: Смолов? Меня больше беспокоит другое – сыграет ли АриГлавный тренер «Локомотиве» Юрий Семин перед матчем 19-го тура против «Краснодара».Илья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковИлья Геркус: Игорь Денисов – это бомба для соперниковПрезидент «Локомотива» дал обстоятельное интервью, будучи гостем редакции «Советского спорта».Фарфан и Миранчук продолжают заниматься по индивидуальной программеСегодня состоялась открытая тренировка «Локомотива». Напомним, команда 13 марта принимает « Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ.Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контрактБразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.Пейчинович и Кверквелия поздравили болельщиц «Локомотива» с 8 марта (видео)«Локомотив» поздравил болельщиц команды с 8 марта. На официальном сайте клуба опубликовано поздравление от защитников Неманьи Пейчиновича и Соломона Кверквелии.8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)8 марта, потери «Спартака» и ажиотаж в Ростове. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Виталий Мутко: матч «Крыльев» и «Локомотива» при пустых трибунах – не уровень РФПЛПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что лиги должны получить полномочия по переносу матчей.«Локомотив» и «Уфа» сыграют в ЧеркизовеПолуфинальный матч Кубка России между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет на стадионе в Черкизове. Об этом сообщается на официальном сайте железнодорожников.Александр Бубнов: «Краснодару» ни в коем случае нельзя было терять Ари и АхмедоваФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о кадровых потерях «Краснодара» в зимнее межсезонье.Валерий Карпин: Пусть теперь Ари называет меня КусакойЭксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин, комментируя игру нападающего «Локомотива» Ари, предложил бразильцу называть его Кусакой.«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Чемпионство «Спартака» неприемлемо ни при каких условиях». Обзор гостевых«Советский спорт» подводит предварительные итоги 18-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)Гибель фаната «Спартака», дебют Ари и пенальти Беленова. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Гилерме провел двухсотый матч за «Локомотив»Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме в мате с «Крыльями Советов» (3:0) провел свой двухсотый матч в составе московского клуба, сообщает официальный сайт железнодорожников.Ари: Уже есть ощущение, что мы с ребятами сыгралисьНападающий «Локомотива» Ари прокомментировал крупную победу над «Крыльями Советов» в 18-м туре чемпионата России.
Главные новости
Футбол
Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к Андорре
Футбол
«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций
Биатлон
Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков – второй
Футбол
Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»
Формула-1
Феттель был самым быстрым в утренней сессии, Квят – четвертый
Футбол
Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол
Футбол
Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Борис Ротенберг: Надеюсь, «Ростов» удивит сегодня как «Барселона»
Формула-1
Даниил Квят: Год в Формуле-1 идет за несколько лет, посмотрите на мою седину
Футбол
Виталий Мутко: Надеюсь, что «Ростов» нас порадует
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ари
Аривсе новости
Соломон Кверквелия
Соломон Кверквелиявсе новости