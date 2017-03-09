Соломон Кверквелия: Жаль, что нам не поможет Ари

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поговорил с журналистами после открытой тренировки.

- Освоились в новой команде?

- Да. Больше всего общаюсь с теми, с кем играл вместе за «Рубин» - с Касаевым и Портнягиным. А на поле взаимопонимание наладили быстро.

- Как вам схема с тремя центральными защитниками?

- Она для меня не в новинку. Я по этой схеме играл с Курбаном Бердыевым и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы.

- Дает ли «Локомотиву» преимущество плотный график матчей «Краснодара»?

- И с нами, и с «Сельтой» «Краснодар» будет играть на максимуме. Победит тот, кто будет лучше готов физически. Жаль, что нам не поможет Ари. Это очень сильный игрок, но, я так понимаю, ему нельзя играть против «Краснодара».