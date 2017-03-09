Владислав Игнатьев: У нас есть, кому заменить и Самедова, и Ари

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поговорил с журналистами после открытой тренировки.

- Как вам играется в новой схеме – с тремя защитниками?

- На то мы и профессионалы, чтобы уметь перестраиваться. Но нам есть еще, над чем работать.

- Новичок команды Ари здорово влился в игру – дважды отличился против «Крыльев». Но с «Краснодаром» его участие под вопросом.

- Надеюсь, он продолжит в том же духе. Но если он все-таки не выйдет против «Краснодара», значит - обойдемся теми, кто есть. У нас каждый может заменить каждого.

- Зимой «Локомотив» покинул Александр Самедов. Готовы его заменить?

- И после ухода Саши в «Спартак» команда неплохо выглядит. Да, он был капитаном и нашим лидером, но опять же: у нас каждый может заменить каждого. Я постараюсь использовать этот шанс.

- У «Краснодара» график матчей более плотный. Это плюс для вас?

- Наверное, все-таки у нас больше времени на восстановление. Надеюсь, это нам поможет.