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«Трактор» продлил контракт с Демченко на два года

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Голкипер «Трактора» Василий Демченко подписал с клубом новый контракт. Соглашение 22-летнего вратаря с «Трактором» рассчитано на два года.

В нынешнем сезоне Демченко провел 35 матчей в регулярном чемпионате и одержал 15 побед, отразив 93,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,15 шайбы за игру. Также на его счету одна игра в плей-офф.

Воспитанник «Трактора» дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/2014. До этого он играл в МХЛ за «Белых медведей» и в ВХЛ за «Челмет».

В октябре Демченко был вызван в сборную России на первый этап «Еврохоккейтура» –  «Кубок Карьяла», но не принимал участие в матчах.

Напомним, в нынешнем сезоне «Трактор» занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, после чего проиграл в шести матчах серию первого раунда плей-офф с «Барысом».

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