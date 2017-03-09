Букмекеры отдают «Лиону» преимущество в матче с «Ромой»
Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Лион» примет «Рому».
Победа французского клуба оценивается коэффициентом 2,12, тогда как виктория римской команды идет за 3,25.
За ничью букмекеры предлагают 3,71.
Игра начнется сегодня в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция
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