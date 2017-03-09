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Букмекеры отдают «Лиону» преимущество в матче с «Ромой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на первую встречу 1/8 финала Лиги Европы, в которой «Лион» примет «Рому».

Победа французского клуба оценивается коэффициентом 2,12, тогда как виктория римской команды идет за 3,25.

За ничью букмекеры предлагают 3,71.

Игра начнется сегодня в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Лион - Рома

Место и дата

09 марта 23:05, Жерлан, Текстовая трансляция

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