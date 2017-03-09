Анатолий Байдачный: «Ростову» было полезно сыграть с «Томью» перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ростова» Анатолий Байдачный высказался о готовности команды к первому матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

– Игра «Ростова» с «Томью» точно не является показателем, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Байдачного. – Сейчас эту команду стоит рассматривать как участника Лиги чемпионов и Лиги Европы. Честно говоря, я в ней теперь вижу команду крепкого европейского уровня. При такой игре команда достойна бороться за медали. «Ростову» по силам наверстать упущенные очки в первой части чемпионата и включиться в борьбу за тройку сильнейших.

– Легкая победа над «Томью» может сыграть в минус команде перед встречей с «Манчестер Юнайтед»?

– Любая победа всегда играет на пользу, несмотря на условия, в каких она была добыта. Вообще, я считаю, что даже полезно сыграть с не самым трудным соперником перед таким ответственным матчем, без больших усилий. Команда и физически не сильно устала, и в эмоциональном плане поднялась. А это самое лучшее состояние перед важной игрой.

Напомним, матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 августа в Ростове-на-Дону. Начало – 21:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча