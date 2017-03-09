Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол

Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага высказался о поражении «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) на «Камп Ноу».

– Всё – заслуга «ПСЖ» и судьи, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги. – Как можно было не пройти дальше, забив после 4:0 дома мяч в гостях, как можно было пропустить три гола после 80-й минуты?!

– «ПСЖ» теперь можно бросать играть в футбол?

– Да, можно бросать.

Напомним, «ПСЖ» одержал крупную победу в первом домашнем матче (4:0), но не смог удержать преимущество в ответной игре в Барселоне. При этом проигрывая со счетом 1:3 к 88-й минуте, французы пропустили три гола за восемь оставшихся минут, включая компенсированное время.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча