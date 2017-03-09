Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол
Журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль
Брага высказался о поражении «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги
чемпионов с «Барселоной» (1:6) на «Камп Ноу».
– Всё – заслуга «ПСЖ» и судьи, – приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги. – Как можно было не пройти дальше, забив после 4:0 дома мяч в гостях, как можно было пропустить три гола после 80-й минуты?!
– «ПСЖ» теперь можно
бросать играть в футбол?
– Да, можно бросать.
Напомним, «ПСЖ» одержал крупную победу в первом домашнем матче (4:0), но не смог удержать преимущество в ответной игре в Барселоне. При этом проигрывая со счетом 1:3 к 88-й минуте, французы пропустили три гола за восемь оставшихся минут, включая компенсированное время.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция