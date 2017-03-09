Феттель был самым быстрым в утренней сессии, Квят – четвертый

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время во время утренней сессии третьего дня тестов в Барселоне.

Четырехкратный чемпион мира проехал свой быстрейший круг за 1 минуту 19,024 секунды, обновив свой лучший результат тестов этого межсезонья.

На 0,328 секунды медленнее проехал один из своих 52 кругов британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Третье место занял француз Эстебан Окон на «Форс Индии».

Четвертое время показал гонщик «Торо Россо» Даниил Квят, завершивший круг на шинах Supersoft c результатом 1 минута 20,416 секунды. Квят опередил своего бывшего партнера по «Ред Буллу» Даниэля Риккардо.

Барселона (Испания)

Тесты

3-й день

1. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – 1.19,024 (60 кругов)

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,328 (52 круга)

3. Эстебан Окон (Франция, «Форс Индия») – +1,137 (51)

4. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,392 (34)

5. Даниэль Риккардо (Австралия, «Ред Булл») – +1,800 (41)