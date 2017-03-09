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Виталий Денисов: Большое количество травмированных у «Краснодара» не упростит задачу «Локомотиву»

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением о кадровых проблемах «Краснодара» перед встречей команд в 19-м туре чемпионата России.

Напомним, в предыдущей игре первенства со «Спартаком» (2:2) травмы получили нападающий краснодарцев Федор Смолов и полузащитник Юрий Газинский.

«Видел игру «Краснодара» с «Уралом» в Кубке России, плюс часть игры со «Спартаком». То, что у них много травмированных игроков основы, думаю, не повлияет на игру, ведь есть другие футболисты, которые их заменят», - считает Денисов.

До встречи с железнодорожниками команда Игоря Шалимова сыграет сегодня на выезде с «Фенербахче» в 1/8 финала Лиги Европы.

Матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится в Москве 13 марта.





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