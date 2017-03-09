Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча «Краснодара» с «Сельтой» 1/8 финала Лиги Европы.

«Меня не смущает то, что «Сельта» проиграла со счетом 0:5 «Барселоне» в последнем туре. Я думаю, что испанская команда «Краснодар» пройдет. У российского клуба нет закаленного характера. Зато много проблем с составом. И пока совершенно не проявляет себя средняя линия. И еще первый матч пропустит Федор Смолов. При таких раскладах даже у «Ростова» шансов на выход в следующую стадию больше», – считает Рейнгольд.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Краснодар» выбил из борьбы стамбульский «Фенербахче», а «Сельта» в упорной борьбе сломила сопротивление донецкого «Шахтера». Матч «Сельта» - «Краснодар» состоится сегодня в 23:05 мск.

