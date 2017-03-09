Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков – второй
Бронзовый призер
чемпионата мира Александр Логинов стал победителем спринта на восьмом этапе
Кубка IBU в Отепя (Эстония).
25-летний российский биатлонист допустил один промах, но несмотря на это, опередил на 12,4 секунды своего партнера по команде Алексея Волкова. Третье место занял представитель Норвегии Хенрик Л’Абе-Лунн.
В десятку также попали Александр Поварницын и Тимур Махамбетов.
Отепя (Эстония)
Кубок IBU
8-й этап
Мужчины
Спринт
1. Александр Логинов
(Россия) – 25.14,0 (1 промах)
2. Алексей Волков (Россия) – +12,4 (0)
3. Хенрик Л’Абе-Лунн (Норвегия) – +27,9 (1)
...8. Александр Поварницын (Россия) +40,4 (1)
9. Тимур Махамбетов (Россия) +42,1 (0)
...22. Юрий Шопин (Россия) +1.34,6 (1)
...41. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.29,5 (1)
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически