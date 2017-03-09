«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций

«Спартак» открыл набор контролеров-распорядителей (стюардов) для работы на Кубке конфедераций-2017, сообщается на официальном сайте столичного клуба.

«Требуются стюарды, которые будут трудиться на «Открытие Арене» на мероприятиях (4 игры), и стюарды, которые помогут в организации процесса обеспечения безопасности на стадионе во внематчевые дни турнира. Период работы контролеров-распорядителей во время проведения Кубка конфедераций – с 1 июня по 5 июля», – говорится в сообщении.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.