Геннадий Величкин: Мозякин приболел

Вице-президент магнитогорского»Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отсутствие капитана «Магнитки» в составе команды на матч 1/4 финала Кубка Гагарина против «Барыса».

- Сергей Мозякин приболел, - приводит слова Величкина «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 9 марта, проходит первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Барысом». На данный момент в матче идет первый период, счет в игре на 11-й минуте открыл нападающий магнитогорской команды Оскар Осала.

Во второй полуфинальной паре встречаются «Авангард» и»Ак Барс». Во встрече так же идет первый период, счет 1:0 в пользу казанской команды.