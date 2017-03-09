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Геннадий Величкин: Мозякин приболел

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент магнитогорского»Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отсутствие капитана «Магнитки» в составе команды на матч 1/4 финала Кубка Гагарина против «Барыса».

- Сергей Мозякин приболел, - приводит слова Величкина «Р-Спорт».

Напомним, что в четверг, 9 марта, проходит первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Барысом». На данный момент в матче идет первый период, счет в игре на 11-й минуте открыл нападающий магнитогорской команды Оскар Осала.

Во второй полуфинальной паре встречаются «Авангард» и»Ак Барс». Во встрече так же идет первый период, счет 1:0 в пользу казанской команды.

Матч

Металлург Мг - Барыс - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Осала (S. Alexander), 10:53 (1:0).

Место и дата

09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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