Геннадий Величкин: Мозякин приболел
Вице-президент магнитогорского»Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал отсутствие капитана «Магнитки» в составе команды на матч 1/4 финала Кубка Гагарина против «Барыса».
- Сергей Мозякин приболел, - приводит слова Величкина «Р-Спорт».
Напомним, что в четверг, 9 марта, проходит первый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Металлургом» и «Барысом». На данный момент в матче идет первый период, счет в игре на 11-й минуте открыл нападающий магнитогорской команды Оскар Осала.
Во второй полуфинальной паре встречаются «Авангард» и»Ак Барс». Во встрече так же идет первый период, счет 1:0 в пользу казанской команды.
Матч
Металлург Мг - Барыс - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Осала (S. Alexander), 10:53 (1:0).
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция