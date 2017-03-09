Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к Андорре

Главный тренер сборной Венгрии Бернд Шторк рассказал о важности товарищеского матча с Россией.

«Я счастлив, что у нас будет возможность сыграть с другой сильной командой – с Россией. Во время проведения матча Россия будет готовиться к чемпионату мира в своей родной стране и Кубку конфедерации, так что это будет отличная возможность подготовить венгерскую команду к матчу против Андорры», – приводит ТАСС слова Шторка.

Напомним, накануне стало известно о том, что Россия проведет 5 июня товарищеский матч с Венгрией в Будапеште. А на 9 июня в Москве запланирован матч Россия – Чили.

Этими играми сборная России завершит подготовку к Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.