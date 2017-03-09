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Ибрагим Цаллагов: Одна из главных моих целей – сыграть на чемпионате мира-2018

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник Ибрагим Цаллагов, зимой перешедший в «Зенит» из «Крыльев Советов», рассказал, как проходит его адаптация в новом клубе.

- Наверное, я еще не до конца адаптировался, нужно чуть больше времени, - цитирует игрока официальный сайт питерцев. - Свою роль играет и то, что я еще толком не был в Петербурге, буквально несколько дней, все остальное время мы провели на сборах. А атмосфера в команде хорошая, все ребята ведут себя раскрепощенно, нет ни зажатости, ни недомолвок. Конкретных задач на сезон по числу матчей, например, я перед собой не ставлю, но одна из главных целей - попасть в сборную России, сыграть на чемпионате мира-2018. Конечно же, хочу закрепиться в «Зените».

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