«Ак Барс» открыл счет в серии с «Авангардом»

Мартен Сен-Пьер: Мы с уважением относимся к «Магнитке», но нельзя их переоценивать

Центрфорвард»Барыса» Мартен Сен-Пьер поделился ожиданиями о предстоящем противостоянии с «Магниткой» во втором раунде плей-офф.