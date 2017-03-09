«Ак Барс» открыл счет в серии с «Авангардом»
«Авангард» дома уступил «Ак Барсу» (1:2 О.Т.) в первой встрече 1/2 финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции.
Счет в середине второго периода открыл нападающий гостей Александр Свитов. В конце матча омичи заменили вратаря на шестого полевого игрока и Евгений Медведев восстановил равенство.
В овертайме Артем Лукоянов принес команде из Татарстана победу.
Таким образом, казанцы повели в серии со счетом 1-0.
Следующая игра также пройдет в Омске в субботу.
Кубок
Гагарина
1/4 финала
Восточная конференция
Первый матч
Счет в серии: 0-1
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