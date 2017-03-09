Неймар: Месси точно продлит контракт с «Барселоной»
Форвард «Барселоны» Неймар
заверил, что его партнер Лионель Месси продлит контракт с клубом.
«Месси продлит контракт. Это совершенно точно.
Что касается меня, то я очень-очень счастлив в «Барселоне»
вместе с моими партнерами. И я становлюсь все лучше и лучше», – приводит Mundo Deportivo слова
Неймара.
Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2017/2018.
Накануне «Барселона» разгромила «ПСЖ» (6:1), забив три гола в последние восемь минут игры, что позволило ей отыграться за крупное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже (0:4) и продолжить выступление в турнире. Неймар оформил дубль и сделал голевую передачу, на счету Месси один гол.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция