Неймар: Месси точно продлит контракт с «Барселоной»

Форвард «Барселоны» Неймар заверил, что его партнер Лионель Месси продлит контракт с клубом.

«Месси продлит контракт. Это совершенно точно.

Что касается меня, то я очень-очень счастлив в «Барселоне» вместе с моими партнерами. И я становлюсь все лучше и лучше», – приводит Mundo Deportivo слова Неймара.

Напомним, действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона 2017/2018.

Накануне «Барселона» разгромила «ПСЖ» (6:1), забив три гола в последние восемь минут игры, что позволило ей отыграться за крупное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже (0:4) и продолжить выступление в турнире. Неймар оформил дубль и сделал голевую передачу, на счету Месси один гол.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча