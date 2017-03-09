Роберт Мак вошел в список кандидатов на звание лучшего футболиста Словакии
Полузащитник «Зенита» Роберт Мак претендует на титул лучшего футболиста Словакии 2016 года.
Помимо Мака в список, который опубликовала словацкая федерация футбола, вошли Ян Дюрица («Трабзонспор»), Марек Гамшик («Наполи»), Томаш Губочан («Марсель»), Матуш Козачик («Витория» Плзень), Юрай Куцка («Милан»), Петер Пекарик («Герта»), Милан Шкриниар («Самдория»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Владимир Вайсс («Аль-Гарафа»).
Напомним, Роберт Мак признавался лучшим молодым футболистом страны в 2011 и 2012 годах.
Действующий обладатель награды – Марек Гамшик.
Мак перешел в «Зенит» из ПАОКа летом 2016 года. За это время он провел за сине-бело-голубых 23 матча и забил шесть голов. За национальную команду футболист выступает с 2013 года, на счету полузащитника 34 игры и девять мячей за сборную.