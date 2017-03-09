Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард1 : 2 ОТАк Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург3 : 0Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

CAS расммотрит дела отстраненных российских лыжников Легкова и Белова 31 марта

Источник:  TAS CASКомментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит дела отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 31 марта, сообщается на официальном сайте CAS.

Ранее CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Легкова, Белова, а также их соотечественников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все они были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин включен в заявку чемпионата России по лыжным гонкамОлимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин включен в заявку сборной Тюменской области на чемпионат России по лыжным гонкам, сообщает АСН «Тюменская Арена».Николай Зимятов: Думаю, для Легкова и других отстраненных все закончится хорошоЧетырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Зимятов подвел итоги завершившегося в Лахти чемпионата мира.Президент FIS: Решение по отстраненным российским лыжникам должен принять МОКПрезидент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер прокомментировал ситуацию вокруг титулованных российских лыжников, отстраненных от соревнований.Иван Алыпов: Не верю, что кто-то из отстраненных российских лыжников вернется в пелотонБронзовый призер Олимпиады-2006 в Турине Иван Алыпов прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира по лыжным гонкам, который проходит в Лахти.CAS оставил в силе отстранение шестерых российских лыжниковКак сообщает официальный сайт CAS, в организации решили оставить в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.Елена Вяльбе: В случае оправдания Легков, Вылегжанин, Петухов и Белов точно поедут на чемпионат мираПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, какой состав будет сформирован на предстоящий чемпионат мира.CAS принял апелляции Легкова и Белова на отстранение от соревнованийСпортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял апелляции от российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова по поводу их временного отстранения от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.Адвокат: Легкова и Белова сделали козлами отпущенияАдвокат лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн считает, что спортсменов несправедливо обвинили в употреблении допинга.Легков и Белов опротестовали в CAS свое отстранение от соревнованийРоссийские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на временное отстранение от соревнований в связи с подозрениями в применении допинга.Елена Вяльбе: ФЛГР оспорит в CAS отстранение Легкова и БеловаФедерация лыжных гонок России (ФЛГР) совместно с адвокатом Александра Легкова и Евгения Белова Кристофом Вишеманном оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) оставить в силе временное отстранение лыжников сообщила президент ФЛГР Елена Вяльбе.Адвокат: Временное отстранение лыжников Легкова и Белова оставлено в силеХристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, заявил, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе решение о временном отстранении спортсменов из РФ.Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-мБританское антидопинговое агентство, обнаружило нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2016 году, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.Адвокат: У FIS было недостаточно оснований отстранять Легкова и Белова от соревнованийАдвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн прокомментировал ситуацию с отстранением спортсменов.Виталий Мутко: Ситуация с Легковым еще раз говорит о попытке очернить всю сборную РоссииВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко считает, что ситуация с лыжником Александром Легковым лишний раз доказывает, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен просто хотел очернить всю сборную России.Легков может быть оправдан из-за ошибок в докладе МакларенаАдвокат российского лыжника Александра Легкова Кристоф Вишеманн сообщил, что спортсмен может быть оправдан, так как в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) перепутаны кодовые цифры.Павел Колобков: Отстранение наших лыжников является незаконным и необоснованнымМинистр спорта России Павел Колобков прокомментировал отстранение от участия в соревнованиях российских лыжников.Легков и Белов дадут показания по допинговому делу 13 январяПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) проведет слушание по делу временно отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 13 января в формате видеоконференции.Александр Легков: Не сомневался в победе УстюговаОлимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал победу Сергея Устюгова на «Тур де Ски».Легков и Вылегжанин в январе лишатся медалей ОИ-2014В лыжных гонках назревает очередной допинговый скандал с участием российских спортсменов.Сегодня FIS примет решение, снимать ли отстранение с Легкова и БеловаМеждународная федерация лыжных видов спорта (FIS) сегодня примет решение о том, будет ли отменено временное отстранение от соревнований российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова.
Главные новости
Хоккей
«Ак Барс» открыл счет в серии с «Авангардом»
Болельщик «ПСЖ», которого сбил Мотта, обратился в полицию
Лыжный спорт
CAS расммотрит дела отстраненных российских лыжников Легкова и Белова 31 марта
Футбол
Неймар: Месси точно продлит контракт с «Барселоной»
Футбол
Бернд Шторк: Товарищеский матч с Россией – отличная возможность подготовиться к Андорре
Футбол
«Спартак» начал набор стюардов для работы на Кубке конфедераций
Биатлон
Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя, Волков – второй
Футбол
Валерий Рейнгольд: Скорее «Ростов» пройдет «МЮ», чем «Краснодар» «Сельту»
Формула-1
Феттель был самым быстрым в утренней сессии, Квят – четвертый
Футбол
Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футбол
все новости
Евгений Белов
Евгений Беловвсе новости
Александр Легков
Александр Легковвсе новости