CAS расммотрит дела отстраненных российских лыжников Легкова и Белова 31 марта
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит дела отстраненных российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова 31 марта, сообщается на официальном сайте CAS.
Ранее CAS оставил в силе отстранение от международных соревнований российских лыжников Легкова, Белова, а также их соотечественников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Все они были отстранены из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил в ходе зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
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