Андрей Разин: Причиной неудач СКА является стечение обстоятельств

Главный тренер «Югры» Андрей Разин поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Западной конференции между СКА и московским «Динамо».

- Почему СКА столь неудачно проводит первые матчи серий? Сложно сказать. Возможно, утрачена игровая практика, но это маловероятно. Думаю, все же это стечение обстоятельств. Динамовцы забили, потом долгое время оборонялись, забросили еще раз. Бывают такие игры, - передает слова Разина «Газета.Ru».

Напомним, что в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА уступил на своей площадке московскому «Динамо» в овертайме со счетом 2:3. Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге 10 марта.

