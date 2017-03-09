«Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Сегодня в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед». Стали известны стартовые составы команд.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Мевля, Навас, Гранат, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров
Запасные: Гошев, Терентьев, Киреев, Байрамян, Азмун, Препелицэ
«МЮ»: Ромеро, Янг, Джонс, Смоллинг, Блинд, Рохо, Погба, Феллайни, Эррера, Мхитарян, Ибрагимович
Запасные: де Хеа, Мата, Марсьяль, Лингард, Кэррик, Рэшфорд, Валенсия
Начало встречи в 21.00 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.
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