«Сельта» – «Краснодар». Стартовые составы
Сегодня в Виго состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Краснодаром». Стали известны стартовые составы команд.
«Сельта»: Серхио, Уго Мальо, Фонтас, Марсело Диас, Радоя, Систо, Васс, Хонни, Кабраль, Гвидетти, Яго Аспас
«Краснодар»: Крицюк, Налдо, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Подберезкин, Жигулев, Классон, Перейра, Вандерсон
Начало встречи в 23.05 мск. Текстовая трансляция ЗДЕСЬ.
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