КБУ закончила выступление на квалификации к The Kiev Major

Стал известен формат закрытых СНГ-квалификации к The Kiev Major Стал известен формат закрытых СНГ-квалификации к турниру The Kiev Major.

Team MAX победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major Команда Team MAX победила во второй китайской квалификации к турниру The Kiev Major.

Девушка впервые сыграет в закрытой квалификации к The Kiev Major Игрок команды Wheel Whreck While Whistling Мариэль «Layla» Луиз станет первой девушкой, которая примет участие в региональной квалификации к турниру от Valve.

Newbee получила приглашение на The Manila Masters Китайский коллектив Newbee получил прямое приглашение на турнир The Manila Masters по Dota 2.

Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк поделился мнением об уровне команд в открытой квалификации к The Kiev Major.

Определились победители квалификаций в Южной и Северной Америке к The Kiev Major Определились победители первых открытых квалификаций в Южной и Северной Америке к турниру The Kiev Major.

Prodota Gaming пробилась в закрытую европейскую квалификацию к The Kiev Major Команда Prodota Gaming стала победителем первой открытой европейской квалификации к турниру The Kiev Major.

Double Dimension победила в открытой квалификации в СНГ к The Kiev Major Команда Double Dimension стала победителем первой открытой квалификации в СНГ к турниру The Kiev Major.

Team Bazaar стала победителем открытой квалификации в ЮВА к The Kiev Major Команда Team Bazaar (WarriorsGaming.Unity) победила в первой открытой квалификации в Юго-Восточной Азии к турниру The Kiev Major.

Vici Gaming победила в открытой китайской квалификации к The Kiev Major Команда Vici Gaming победила в первой открытой китайской квалификации к турниру The Kiev Major.

Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends Организация Team Empire объявила о замене двух игроков состава по League of Legends.