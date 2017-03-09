КБУ закончила выступление на квалификации к The Kiev Major
Команда КБУ покинула открытую СНГ-квалификации к турниру The Kiev Major
В 1/4 команда проиграла коллективу Hala Ares со счетом 0:1.
Напомним, что в составе КБУ выступают Ярослав «NS» Кузнецов, Андрей «Dread» Голубев, Александр «XBOCT» Дашкевич, Александр «Santa» Колтан и «GN».
Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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