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Болельщик «ПСЖ», которого сбил Мотта, обратился в полицию

Источник:  RMCКомментарии

Болельщик «ПСЖ», которого, управляя своей машиной, сбил бразильский полузащитник команды Тиаго Мотта , написал на игрока заявление в полицию, сообщает RMC.

По данным издания, пострадавший уже выписан из больницы, куда он попал в результате произошедшего минувшей ночью в аэропорту Парижа инцидента.

Напомним, накануне вечером французский клуб в ответной выездной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов был разгромлен «Барселоной» (1:6) и выбыл из турнира.    

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