Болельщик «ПСЖ», которого сбил Мотта, обратился в полицию
Болельщик «ПСЖ», которого, управляя своей машиной, сбил бразильский полузащитник команды Тиаго Мотта , написал на игрока заявление в полицию, сообщает RMC.
По данным издания, пострадавший уже выписан из больницы, куда он попал в результате произошедшего минувшей ночью в аэропорту Парижа инцидента.
Напомним, накануне вечером французский клуб в ответной выездной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов был разгромлен «Барселоной» (1:6) и выбыл из турнира.
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