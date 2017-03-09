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Судьи будут готовиться к Кубку конфедераций на базе «Зенита»

Источник:  ТАССКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что подготовка рефери к Кубку конфедераций пройдет на базе «Зенита».

Для арбитров будет предоставлена база «Зенита» в Удельной, этот вопрос уже решен. ФИФА сейчас определяется, у них есть расширенный список, они будут выбирать. Судьи приедут заранее, будут адаптироваться, акклиматизироваться, пройдут тренировочные сборы, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии, Мексики и Португалии.

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