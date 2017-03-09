Александр Мостовой: «Сельта» и «Краснодар» похожи

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой считает, что шансы «Краснодара» и «Сельты» в 1/8 финала Лиги Европы равны.

- Как вам нынешняя «Сельта»?

- У нас в России испанский чемпионат почему-то не показывают. Но я все равно через интернет много матчей посмотрел. Из последних – с «Шахтером», с «Барселоной». Когда завершилась жеребьевка, сразу сказал: шансы 50 на 50. Команды похожи - и уровнем, и стилем. Обе любят играть, не закрываются. Но важный момент – травма Смолова. По первым весенним матчам заметно, какую огромную роль он играет в команде. Такого второго нападающего, который может в одиночку решить эпизод, я в «Краснодаре» пока не вижу. В «Сельте», кстати, тоже есть такой игрок, от которого очень многое зависит, - Яго Аспас.

- За кого будете болеть – за «Сельту» или за «Краснодар»?

- 50 на 50, честно. Если «Сельта» пройдет – молодцы, «Краснодар» - тоже хорошо.

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