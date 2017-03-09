КХЛ дисквалифицировала защитника «Локомотива» Рафикова на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги принял решение дисквалифицировать на один матч и наложить денежный штраф на защитника ярославского «Локомотива» Рушана Рафикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Локомотива» Рушана Рафикова наказание - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5+20 мин.), дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», - говорится в сообщении.

В первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с ЦСКА после столкновения с защитником травму получил форвард армейцев Грегг Скотт.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер московских армейцев Дмитрий Квартальнов выразил недоумение отсутствием пятиминутного наказания для Рафикова.

Напомним, что ЦСКА в первом матче серии одержал победу на «Локомотивом» со счетом 4:2.