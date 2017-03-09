Александр Мостовой: Учиться на тренера? Тогда давайте попросим людей сыграть 500 матчей на высшем уровне

Экс-полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой – о Шалимове и тренерстве.

- По Шалимову было видно, что он станет тренером?

- Вот мы возвращаемся к тому, о чем я говорю много лет - важно оказаться в нужное время в нужном месте. В спорте это частая история. Почитайте, например, интервью Унаи Эмери, где в заголовок вынесены слова: «Я счастливчик». (разговор состоялся до матча «Барселоны» с «ПСЖ». – Прим. Ред.) Он говорит, что ему повезло в начале тренерской карьеры, выпал случай, а он им воспользовался. И если посмотреть, то у восьми из десяти такая же история. Поэтому рад за Шалимова. Было, если честно, неприятно, когда в течение десяти лет после того, как он закончил,о нем что только не говорили Послушайте, человек 10 лет в Италии отыграл, многого добился! Это надо уважать.

- А вы все также не хотите пойти на учебу в тренеры? Думаю, предложений бы тогда хватало.

- Я в школе десять лет учился, потом в институте. Мне скоро 50 лет, а жизнь коротка, чтобы тратить ее зря. И тогда давайте еще попросим людей: пусть сыграют 500 матчей на высшем уровне, забьют 200 голов. И только когда забьют, могут тренировать. Кто это сделает? Единицы из тысячи. Так что, никуда не денешься – у кого-то складывается судьба так. У других – иначе. Я бы с удовольствием пошел в тренеры, но никто не зовет. Зовут других.

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