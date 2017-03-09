Ловчев стал послом Сочи на Кубке конфедераций и ЧМ-2018 (фото)

Защитник сборной СССР и «Спартака» 1970-х, обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев сегодня стал послом Сочи как города, который примет Кубок конфедераций и ЧМ-2018. Соответствующий сертификат был вручен ему мэром Сочи Анатолием Пахомовым и министром спорта Краснодарского края Людмилой Черновой.

– В четверг в Сочи и других городах, которые примут Кубок конфедераций, проходили мероприятия, приуроченные к 100 дням до турнира, – говорит Ловчев. – Меня приглашали в Сочи на 500 дней до чемпионата мира в конце января. Тогда и предложили стать послом. Для меня это было несколько удивительно, потому что послов ЧМ, которые являются футболистами, у нас не так много.

С другой стороны, неудивительно, что я теперь представляю Сочи. Мы здесь столько пота оставили на сборах! К тому же я играл здесь за «Спартак» в еврокубках с «Миланом». И даже гол забил.

В четверг Ловчев принял участие в спортивной празднике, который состоялся в Олимпийском парке у стадиона «Фишт». На нем сборная России проведет товарищеский матч с Бельгией 28 марта.

– Сейчас нас со всех сторон давят, чемпионаты мира по разным видам спорта отбирают. Но чемпионат мира по футболу не отнимут. Это говорю я, человек, который получал из рук Роналдиньо Кубок конфедераций в Мексике и привозил его в Россию, – отметил Ловчев. –Наверное, я со своей незапятнанной репутацией привлекателен для привлечения внимания к Сочи. Побывав здесь на хоккее и увидев, что на стадионе около девяти тысяч зрителей, удивился, почему тут не возрождается футбол. Теперь буду двумя руками выступать за это. 28 марта здесь матч с бельгийцами, а 22 мая – финал Кубка России. На одном или двух событиях обязательно буду.

Добавим также, что кроме Евгения Ловчева послами Сочи как города Кубка конфедераций и ЧМ стали фигурист Евгений Плющенко и теннисистка Елена Веснина.