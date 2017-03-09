«Металлург» обыграл «Барыс» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» на своей площадке уверенно переиграли казахский «Барыс» в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции со счетом 4:0.
Заброшенными шайбами в составе «Магнитки» отметились Оскар Осала, Томаш Филиппи, Ян Коварж и Данис Зарипов. Вратарь магнитогорской команды Василий Кошечкин отразил 30 бросков и отстоял первый «сухой» матч в текущем розыгрыш Кубка Гагарина.
Отметим, что из-за болезни в матче не принял участие нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин.
Следующая игра серии состоится 11 марта в Магнитогорске. Встреча начнется в 15:00 по московскому времени.
Во второй полуфинальной паре на «Востоке» «Ак Барс» в овертайме взял верх над «Авангардом» (2:1).
Кубок Гагарина
1/4 финала
Восточная конференция
Первый матч
Матч
Металлург Мг - Барыс - 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Голы:
Осала (Сёмин), 10:53 (1:0). Филиппи (Зарипов, Коварж), 43:43 (2:0). Коварж (Бирюков, Казионов Д.), 47:52 (3:0). Зарипов (Хабаров, Филиппи), 59:40 (4:0).
Место и дата
09 марта 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 1-0