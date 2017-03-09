Один человек в России угадал точный счет матча «Барселона» – «ПСЖ»

Один из игроков букмекерской компании «Лига Ставок» угадал точный счет матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Игрок поставил на победу сине-гранатовых со счетом 6:1 еще до начала матча. Сумма ставки составила одну тысячу рублей. Учитывая, что коэффициент на такой счет был равен 58,1, счастливчик выиграл 58 тысяч 100 рублей.

Кроме того, несколько человек угадали точный счет, играя онлайн – прямо во время матча.

– Есть клиенты, которые угадали точный счет 6:1 в «лайве» с коэффициентом 40. Ставки были совершены сразу после ответного гола «ПСЖ», – рассказал «Советскому спорту» Максим Афанасьев, заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок».

Все ставки были сделаны после того, как ПСЖ забил ответный гол, проигрывая 0:3 в начале второго тайма.