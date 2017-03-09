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Один человек в России угадал точный счет матча «Барселона» – «ПСЖ»

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из игроков букмекерской компании «Лига Ставок» угадал точный счет матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

Игрок поставил на победу сине-гранатовых со счетом 6:1 еще до начала матча. Сумма ставки составила одну тысячу рублей. Учитывая, что коэффициент на такой счет был равен 58,1, счастливчик выиграл 58 тысяч 100 рублей.

Кроме того, несколько человек угадали точный счет, играя онлайн – прямо во время матча.

– Есть клиенты, которые угадали точный счет 6:1 в «лайве» с коэффициентом 40. Ставки были совершены сразу после ответного гола «ПСЖ», – рассказал «Советскому спорту» Максим Афанасьев, заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок».

Все ставки были сделаны после того, как ПСЖ забил ответный гол, проигрывая 0:3 в начале второго тайма.

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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