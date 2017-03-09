Матч «Барселона» – «ПСЖ» стал самым убыточным в истории российских букмекеров

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ», в котором каталонский клуб отыграл гандикап в четыре мяча после первой встречи и победил со счетом 6:1, стал самым убыточным в истории букмекерской компании «Лига Ставок».

– К сожалению, суммы озвучить не могу, но данный матч занял первое место в рейтинге самых убыточных за всю историю компании. Выплаты по матчу составили 115% от суммы поставленных денег. Многие клиенты смогли обогатиться в буквальном смысле этого слова, –рассказал «Советскому спорту» Максим Афанасьев, заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок».

Коэффициент на проход «Барселоны» до начала встречи составлял 10. По ходу матча, на 87-й минуте при счете 3:1 в пользу «Барселоны», на выход испанской команды в четвертьфинал Лиги чемпионов можно было поставить с коэффициентом 88.ё

Лишь один игрок угадал итоговый счет до начала матча. Он поставил на этот исход одну тысячу рублей, в итоге выиграв 58 тысяч 100 рублей.