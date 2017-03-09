Александр Бубнов: Для «Краснодара» минимальное поражение от «Сельты» будет приемлемым результатом

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Краснодар» на выезде сыграет с «Сельтой».

– В Испании наша команда фаворитом не будет. Если честно, в «Ростов» я верю больше, чем в «Краснодар», особенно если говорить именно о первых матчах. Думаю, у ростовчан больше шансов добиться приемлемого результата в четверг. Я допускаю, что «быки» вполне могут крупно и не проиграть, но хватит ли этого для общей победы? «Сельта» не сильнее «Фенербахче»? Не согласен. Турки мне вообще не понравились, а обыграть донецкий «Шахтер» в ответной игре на выезде дорогого стоит. Поэтому, не надо недооценивать «Сельту». Меня беспокоит состояние «Краснодара», отсутствие Федора Смолова и игра команды в обороне. Приемлемым результатом посчитаю минимальное поражение, – цитирует Бубнова Sportbox.

Игра начнется в 23:05 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.