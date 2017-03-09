«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом (фото)
«Тоттенхэм» подписал новый контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.
Соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до 2021 года.
В «Тоттенхэм» Дэвис перешел летом 2014 года из «Суонси Сити». В этом сезоне он в 12 матчах чемпионата Англии сделал одну голевую передачу.
Напомним, защитник участвовал в чемпионате Европы-2016, где сборная Уэльса дошла до полуфинала.
We're delighted to announce that @Ben_Davies33 has signed a new contract until 2021! ✍️ #COYS pic.twitter.com/BLW5AiKbO9— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 марта 2017 г.
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