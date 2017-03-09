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«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом (фото)

Источник:  ФК «Тоттенхэм»Комментарии

«Тоттенхэм» подписал новый контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до 2021 года.

В «Тоттенхэм» Дэвис перешел летом 2014 года из «Суонси Сити». В этом сезоне он в 12 матчах чемпионата Англии сделал одну голевую передачу.

Напомним, защитник участвовал в чемпионате Европы-2016, где сборная Уэльса дошла до полуфинала.

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