«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Дэвисом (фото)

«Тоттенхэм» подписал новый контракт с защитником Беном Дэвисом, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.

Соглашение с 23-летним валлийцем рассчитано до 2021 года.

В «Тоттенхэм» Дэвис перешел летом 2014 года из «Суонси Сити». В этом сезоне он в 12 матчах чемпионата Англии сделал одну голевую передачу.

Напомним, защитник участвовал в чемпионате Европы-2016, где сборная Уэльса дошла до полуфинала.

We're delighted to announce that @Ben_Davies33 has signed a new contract until 2021! ✍️ #COYS pic.twitter.com/BLW5AiKbO9